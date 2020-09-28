Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Пожарным удалось ликвидировать крупный пожар под Воронежем

Антон Мельников
28 сентября, 2020 23:10
1 мин
d
Youtube / Телеканал 360

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов сообщил, что пожарным удалось ликвидировать пожар в Борисоглебском районе. Его площадь составила 168,8 га.

«Последний крупный пожар на территории Воронежской области ликвидирован в 21:00 (мск). По уточненным данным, общая площадь, пройденная огнем в Борисоглебске, составила 168,8 га. На местах пожаров сейчас осуществляется дежурство подразделений в целях контроля за обстановкой», - цитирует Хренова «ТАСС».

темы
МЧС
пожар
Воронежская область
1 мин