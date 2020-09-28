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Пожарным удалось ликвидировать крупный пожар под Воронежем
28 сентября, 2020 23:10
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Youtube / Телеканал 360
Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов сообщил, что пожарным удалось ликвидировать пожар в Борисоглебском районе. Его площадь составила 168,8 га.
«Последний крупный пожар на территории Воронежской области ликвидирован в 21:00 (мск). По уточненным данным, общая площадь, пройденная огнем в Борисоглебске, составила 168,8 га. На местах пожаров сейчас осуществляется дежурство подразделений в целях контроля за обстановкой», - цитирует Хренова «ТАСС».
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