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Пожарные отстояли право людей на жизнь в Челябинской области

Кирилл Савушкин
16 июля, 2020 20:45
1 мин
Photo
Flickr

В Челябинской области пожарным удалось защитить от крупного пожара населённый пункт Журавлиное. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Пожар начался в Октябрьском лесничестве, после чего начал активно распространяться и занял площадь в 42 гектара, после чего начал охватывать верховой полог (верхушки деревьев) леса. Пламя подобралось вплотную к жилищам людей и было остановлено сотрудниками МЧС в полутора километрах от деревни.

Как передает REGNUM, в регионе складывается непростая ситуация с пожарами. Кроме того, в области по-прежнему сохраняется аномально высокая температура.

темы
МЧС
лесные пожары
Челябинская область
1 мин