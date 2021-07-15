Пожарная часть в Пермском крае переживает массовые увольнения после жалобы Владимиру Путину
Пермские пожарные массово уволились после обращения к президенту России Владимиру Путину. Они жаловались на низкие зарплаты.
Известно об увольнении одиннадцати человек - они работали в верещагинской пожарной части № 76. Увольнение состоялось еще 1 апреля, однако до сих пор об этом молчали.
Официальная причина увольнения - новые графики пожарных: они вынуждены трудиться по 12 часов. Не все согласны работать в таком режиме.
Начальник отряда, откуда уволились люди, Олег Мелехин заявил «Подъёму»: связи между увольнением и обращением к Путину нет.
Напомним, в декабре 2020 года пожарные пожаловались на зарплаты в 15 тыс. рублей. На жалобу Путину отреагировал глава краевого управления Государственной противопожарной службы Роман Пьянков. Он опроверг данные о зарплате и назвал иную цифру - 22 443 рубля. Пьянков подал заявление в прокуратуру за клевету. Та отказалась возбуждать уголовное дело. После этого появился приказ за подписью Пьянкова с переводом сотрудников на новый график. Пожарные посчитали, что руководство таким образом принуждает к увольнению.