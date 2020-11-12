Пожар в ТЦ в Рязани потушен: названы предварительные причины (ВИДЕО)

Фото: МЧС России

Пожар в рязанском торговом центре «М5 Молл», который бушевал на площади 500 кв. метров, потушен, сообщили спасатели.

Среди причин возгорания - короткое замыкание, неисправность электрооборудования, нарушение требований пожарной безопасности. Однако по предварительным данным, в торговом центре сработали все противопожарные системы. Персонал во время эвакуации разблокировал все двери, что позволило в короткое время вывести на улицу более 1 тыс. 200 человек, когда в коридоре со стороны батутного центра наблюдался густой черный дым, сообщает ТАСС.

Напомним, пожар вспыхнул на третьем этаже – там находился батутный центр.Огонь охватил площадь здания площадью 400 кв. метров, которая со временем возросла.