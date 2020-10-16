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Пожар под Новосибирском унес жизни трех малолетних детей. Родители задержаны

Марьям Ибрагимова
16 октября, 2020 15:28
1 мин
Фото: eanews.ru
Фото: eanews.ru

В Новосибирской области следователи задержали родителей трех детей, погибших в результате пожара. Возбуждено уголовное дело.

Возгорание произошло накануне днем в самодельной постройке. Помещение, приспособленное для жилья, располагалось на улице Кедровая в СНТ «Елочка-2» Криводановского сельсовета. После того, как пожар был потушен, огнеборцы нашли на месте происшествия тела малолетних детей – трех, пяти и семи лет. Известно, что они не находились под присмотром родителей во время инцидента.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В скором времени сотрудники ведомства обратятся в суд об избрании в отношении родителей меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Ранее сообщалось, что пожар в московской квартире превратил трех человек в пепел.

темы
пожар
родители
Новосибирская область
малолетние
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