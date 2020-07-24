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Пожар может помешать жителям Еманжелинска прийти в спортивную форму

Кирилл Савушкин
24 июля, 2020 17:40
1 мин
Photo
Flickr

Крупный пожар произошел в Челябинской области в городе Еманжелинск. Об этом стало известно в пятницу, 24 июля.

В центре города загорелся строящийся фитнес-центр. Здание ожидало скорого открытия, однако начавшийся в пять вечера пожар смешал все карты.

По данным Znak.com, на данный момент, в борьбе с возгоранием участвует три пожарных расчета. Центр должен был стать единственным учреждением подобного формата в городе. Главным его конкуретном являлся центр красоты и здоровья «Лотос», связанный с семьей бывшего главы города Юрия Горбунова.

темы
пожар
фитнес-центр
Еманжелинск
1 мин