Пожар может помешать жителям Еманжелинска прийти в спортивную форму

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Крупный пожар произошел в Челябинской области в городе Еманжелинск. Об этом стало известно в пятницу, 24 июля.

В центре города загорелся строящийся фитнес-центр. Здание ожидало скорого открытия, однако начавшийся в пять вечера пожар смешал все карты.

По данным Znak.com, на данный момент, в борьбе с возгоранием участвует три пожарных расчета. Центр должен был стать единственным учреждением подобного формата в городе. Главным его конкуретном являлся центр красоты и здоровья «Лотос», связанный с семьей бывшего главы города Юрия Горбунова.