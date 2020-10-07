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Поздние роды увеличивают продолжительность жизни женщин

Марьям Ибрагимова
7 октября, 2020 18:47
1 мин
Фото: loveandbaby.ru
Фото: loveandbaby.ru

Продолжительность жизни женщин зависит от поздних родов. К такому умозаключению пришли в Америке после проведения исследования с участием 1200 женщин, находящихся в состоянии менопаузы. Опыт показал, что возраст матери при ее последних родах связан с длиной теломер, а это означает, что женщины, родившие своего последнего ребенка позже, скорее всего, будут иметь более длинные теломеры.

Длина теломеров – это своего рода биомаркер продолжительности жизни, состояния здоровья и показателя скорости старения. Соответственно, чем длиннее теломеры, тем лучше это отражается на женщине.

«Этот вывод был сделан только в отношении женщин, родивших одного или двух детей или использовавших оральные контрацептивы, – сообщают в журнале Menopause. – Кроме того, в отличие от предыдущих исследований, в этом исследовании учитывались социально-демографические факторы, связанные с деторождением и решениями в области здравоохранения».

темы
женщины
беременность
роды
продолжительность жизни
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