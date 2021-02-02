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Появление школьников на митингах заставило привести в действие «проект Путина»

Лилия Караева
2 февраля, 2021 11:41
2 мин
Лилия Караева
2 февраля, 2021 11:41
2 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

В этом году в десяти пилотных регионах России пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию. Проектом займется Российское движение школьников (РДШ) - оно было создано в 2015 году президентом России Владимиром Путиным и курируется его администрацией.

Источник, близкий к АП, рассказал, что задача советника - общение с молодежью.

«У них есть запрос, чтобы с ними общались на политические темы, в том числе и по поводу митингов», - пояснил он. Слова собеседника приводит «Коммерсантъ».

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева подтвердила, что главная задача советника - общение с детьми. Особое внимание будет уделяться тем, кого задерживали на акциях протеста.

В конце декабря министр просвещения Сергей Кравцов говорил о появлении новой должности в школах. Он заявлял, что советники займутся воспитательной работой и взаимодействием между школами и другими образовательными учреждениями.

В конкурсе под названием «Навигаторы детства» смогут участвовать действующие педагаги и студенты, начиная с четвертого курса. Появление советников - реакция на появление на несанкционированных митингах студентов и школьников.

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ТЕГИ
школа
Подробности
советник по воспитанию
2 мин
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