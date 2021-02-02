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Появился YouTube-канал «с честными новостями»

Лилия Караева
2 февраля, 2021 12:52
1 мин
Лилия Караева
2 февраля, 2021 12:52
1 мин
YouTube
Pixabay.com

На видеохостинге YouTube появился канал «с неформальными и честными новостями» с разных концов света. Его ведущие собирают самую актуальную информацию: от политических скандалов до смешных случаев из жизни людей.

YouTube-канал Vertical World News зарегистрирован 14 июля 2020 года. Всего за полгода он завоевал внимание аудитории.

Vertical World News не боится открыто говорить о том, на что не обращают внимание федеральные СМИ. Здесь зритель может отдохнуть от вечной пропаганды и сам выбрать то, что хочет узнать.

Подписаться можно по ссылке.

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