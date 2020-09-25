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Появилось неожиданное решение для борьбы с диабетом

Дмитрий Байков
25 сентября, 2020 07:55
1 мин
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фото: Pixabay

Ученые из США обнаружили, что группа препаратов, которая применяется для лечения ВИЧ и гепатита B, может использоваться для предотвращения диабета 2 типа.

Эксперты на протяжении 17 лет анализировали данные 128 тыс. человек. В ходе проведенных исследований ученые из Университета Вирджинии выяснили, что у пациентов, которые принимали препараты от ВИЧ и гепатита, снижался риск возникновения диабета на 33 процента, пишет «Naked Science».

Ранее группа ученых из США успешно протестировала умный пластырь от диабета.

Разработанный пластырь был опробован для доставки инсулина в организм на моделях крупных животных – свиньях. Более того, пластырь самостоятельно измеряет уровень глюкозы в крови и выпускает инсулин, когда это нужно.

темы
общество
ученые
ВИЧ
лекарство
диабет
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