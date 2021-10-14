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Появились результаты исследования «Спутника Лайт» в Аргентине
14 октября, 2021 18:52
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Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look press
В Российским фонде прямых инвестиций (РФПИ) объявили о завершении испытаний вакцины «Спутник Лайт» в Аргентине и рассказали о результатах исследования. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте вакцины.
Согласно проведенным исследованиям, «Спутник Лайт» показал прекрасные результаты. Бустерный укол однокомпонентной российской вакцины от коронавируса дает сильный иммунный ответ.
Также сообщается, что эффективность «Спутника Лайт» против дельта-варианта превышает показатели ряда зарубежных двухкомпонентных вакцин, пишет «ПолитЭксперт».
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