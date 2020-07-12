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Появились новые данные о безопасности российской вакцины от COVID-19

Кирилл Савушкин
12 июля, 2020 10:29
1 мин
Photo
Flickr

Завершены клинические испытания российской вакцины от COVID-19. Её разрабатывали в Центре Гамалеи.

По словам ученых, добровольцы не испытывают каких-либо проблем с самочувствием. «Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке» - передает РИА «Новости» слова эксперта.

При проведении испытаний специалисты убедились, что все добровольцы были изолированы необходимое количество времени, а также тщательно обследованы. Дальнейшая судьба вакцины находится в руках её разработчика.

Ранее, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял о возможности начала массовой вакцинации уже этой осенью. По уверениям властей, она будет носить добровольный характер.

темы
коронавирус
вакцина
вакцинация
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