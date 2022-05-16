Появилась версия, почему власти Чечни отказались от публичного набора добровольцев на Украину
Власти Чечни отказались от публичного набора граждан, стремящихся принять участие в российской спецоперации на Украине. Появилась версия, что это связано с идентификацией добровольцев со стороны Вооружённых сил Украины.
Напомним, 15 мая в «Канале добровольцев» появилась информация о прекращении набора в соответствующие ряды в связи с «огромным количеством желающих бороться с этими фашистами-нацистами и бандеровцами». Примечательно, что позже появился ещё один пост, в котором говорилось об отказа принимать добровольцев, имеющих проблемы с законом, связь с Украиной, а также тех, кто уходит на спецоперацию, не сказав об этом родным.
Telegram-канал «Можем объяснить» полагает, что дело в другом. Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины разместило в сети список из 2425 добровольцев, прибывших на Украину из Чечни. «МО» вычислил несколько десятков российских добровольцев по социальным сетям, видеосюжетам «ЧГТРК «Грозный» и постам главы региона Рамзана Кадырова — их данные оказались в вышеупомянутом списке украинской разведки. Как оказалось, среди добровольцев числятся не только чеченцы и обычные граждане регионов РФ. Среди них экс-военные, сотрудники силовых органов, а также сепаратисты ЛДНР.
Кроме того, Telegram-канал узнал, что среди добровольцев оказались люди, судимые за мошенничество с автомобилями, производство наркотиков, убийство и незаконный оборот оружия, лжеминирование (с муляжом бомба) и экстремизм.
Известно также, что минимум один герой чеченского видео носит на теле восьмилучевую свастику — «коловрат» и кельтский крест, который используется в среде скинхедов.