Появилась информация о возможном виновнике катастрофы на Камчатке

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Тяжелая экологическая ситуация в районе Халактырского пляжа на Камчатке может быть связана с течью нефтепродуктов из коммерческого танкера. Так утверждают в экстренных службах.

Принадлежность судна, при этом, на данный момент, не установлена. О данной версии произошедшего сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники.

«По предварительным данным, мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол. Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведется поиск», - приводит ТАСС слова своего собеседника.

Ранее сообщалось, что туристы жаловались на неприятные ощущения и ожоги после купания в воде, а также сообщали о массовой смерти всего живого на дне океана в пределах обследуемого участка. Завсегдатые пляжа также винят в случившемся военный полигон, расположенный выше по течению впадающей в залив реки.