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Повреждения на железных дорогах Беларуси Генпрокуратура расценила как терроризм

Анастасия Красильникова
30 октября, 2020 21:52
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

Генеральная прокуратура Беларуси завело уголовное дело о терроризме по факту порчи средств сигнализации и другого оборудования на инфраструктуре железных дорог. Это произошло после заявления президента республики Александра Лукашенко о том, что протестующие перешшли красную черту в своей радикализации.

«Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», - приводит заявление белорусского лидера от 27 октября «Интерфакс».

Сегодня в Telegram-канале надзорного ведомства появилось сообщение о том, что «в целях дестабилизации общественного порядка в стране и во исполнение размещенных в сети интернет призывов в октябре 2020 года на объектах инфраструктуры БЖД имели место многочисленные факты умышленного приведения в непригодное для эксплуатации состояние средств сигнализации и другого транспортного оборудования, которые обеспечивают безопасность железнодорожного движения».

темы
Александр Лукашенко
Беларусь
Генпрокуратура
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