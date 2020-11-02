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Россияне, сдавшие тест на COVID-19 в частных клиниках, возможно, получат потраченные на эту услугу деньги. С подобной инициативой выступили две организации – Союз потребителей и Международная конфедераци обществ потребителей. Они уже направили соответствующее письмо руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

О подобной проблеме пришлось задуматься после неоднократных обращений родственников тех, кто уже заболел коронавирусом. Роспотребнадзор требует от граждан сдавать тесты на COVID-19, если их сожители оказалась инфицированными. Только вот зачастую проходить эту процедуру можно только в частных клиниках, так как в государственных – огромные очереди, особенно в регионах.

Предполагается, что средства должны быть выделены из федерального бюджета – понадобиться порядка 10 миллиардов рублей. В Союзе потребителей считают, что Фонд обязательного медицинского страхования должен возмещать расходы граждан, вынужденных сдавать тесты платно. Россияне, в свою очередь, обязаны предоставлять в организацию чеки о пройденных процедурах.

«Исходя из того, что в России сейчас есть около 1,58 миллионов уже зараженных граждан, плюс 3,1 миллиона человек членов их семей сделают в частном порядке по одному анализу примерно за 2 тысячи рублей. Это посильная сумма для бюджета при решении такой проблемы. Сейчас инфраструктура в регионах не позволяет проводить людям в поликлиниках оперативные анализы в рамках системы ОМС, то есть бесплатно, пока это возможно лишь в Москве», – цитирует директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева газета «Известия».

Инициативу уже прокомментировал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее мнению, предложение интересное, его нужно будет довести до ума вместе с экспертами от здравоохранения, сообщает RT.

Ранее сообщалось о том, что почему в российских клиниках невозможно сдать тест на коронавирус даже за деньги.