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Потери оказались хуже: статистика ученых о смертях россиян из-за COVID вдвое превышает официальные отчеты

Лилия Караева
8 мая, 2021 10:58
1 мин
Лилия Караева
8 мая, 2021 10:58
1 мин
Коммунарка
Global Look Press

Ученые Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета назвали количество смертельных случаев в России, напрямую вызванных коронавирусом. Их цифра в два раза выше данных Росстата и в пять раз больше сведений оперативного штаба.

По данным специалистов, COVID-19 стал причиной смерти 600 тысяч россиян. Это статистика с марта 2020 года по май 2021-го.

Ученые в итоговой сводке учитывали только смерти от коронавируса. Например, смерти без коронавируса из-за непредоставления помощи в связи с перегрузкой больниц не учитывалась.

Росстат ранее заявлял, что с марта 2020 года в России умерли 249 тысяч человек. Оперштаб сообщал о гибели 112 тысяч.

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