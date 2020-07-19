Потенциальный торговец детьми объявлен в федеральный розыск

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В СК России объявили в розыск главного подозреваемого по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. Органы разыскивают юриста Константина Свитнева.

В рамках расследования Свитневу заочно предъявлено обвинение. В ближайшее время комитет также намерен объявить преступника в международный розыск.

Источник ТАСС в органах правопорядка рассказал о том, что юрист оказался в федеральном розыске 14 июля. «В ближайшее время следствие объявит его в международный розыск и выйдет с избранием заочной меры пресечения в Басманный районный суд Москвы», - добавил источник.