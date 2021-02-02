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Потенциальный подъем заболеваемости коронавирусом ждет россиян

Артем Денисов
2 февраля, 2021 07:54
2 мин
Артем Денисов
2 февраля, 2021 07:54
2 мин
коронавирус
pixabay.com

В Роспотребнадзоре прогнозируют стабильное снижение заболеваемости коронавирусом весной текущего года.

В настоящее время в стране отмечается стадия стабилизации эпидемического процесса, на которую потребуется около двух месяцев. Как сообщил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, после этого должно начаться стабильное снижение заболеваемости COVID-19.

«Если к осени мы не сформируем коллективный иммунитет, не будем вакцинироваться, не будем соблюдать масочно-перчаточный режим, придерживаться социальной дистанции и прочих санитарно-гигиенических мероприятий, то у нас будет осенний подъем», — отметил эксперт, пишут «Известия».

Как сообщалось, в России произошло уменьшение числа новых случаев коронавируса.

Это случилось благодаря новогодним праздникам, во время которых россияне фактически две недели были на изоляции. Как сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, в России стабилизация ситуации с коронавирусом «точно наступила».

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