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Пострадавших от теракта в Беслане поддержат деньгами и путевками в санаторий

Марьям Ибрагимова
5 ноября, 2020 13:30
1 мин
Фото: metallplace.ru
Фото: metallplace.ru

Пострадавших во время террористического акта в Беслане в 2004 году поддержат деньгами. Минэкономразвития подготовило проект постановления российского Правительства, согласно которому гражданам североосетинского города будут выделять по 41,7 миллионов рублей в период с 2021-го по 2023 годы включительно.

Ежегодные выплаты будут направлены тем, кто пострадал в результате террористического акта, случившегося 1-3 сентября 2004 года.

«На оплату медико-социальной реабилитации за пределами Российской Федерации и приобретение санаторно-курортных путевок», – сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В настоящее время финансовая поддержка необходима шести пострадавшим – им нужна специализированная медицинская помощь, еще 336 граждан нуждаются в ежегодных санаторно-курортных путевках.

14 лет назад, 1 сентября, во время торжественной линейки в одной из школе в Беслане произошел теракт. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании свыше 1100 заложников в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей.

Большую часть заложников удалось освободить в ходе штурма, однако в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и не менее 783 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что Google наложил возрастной маркер на фильм о Беслане. Россия назвала это цензурой.

темы
Минэкономразвития
поддержка
Беслан
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