Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Пострадавшие по делу о смертельном ДТП актёра Ефремова получили компенсацию

Антон Мельников
21 октября, 2020 17:01
1 мин
Flickr
Flickr

Адвокат потерпевшей стороны по уголовному делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский сообщил, что все потерпевшие получили компенсацию. На счета каждого поступило по 1 миллиону рублей.

«Сегодня моим доверителям были переведены деньги от Михаила Ефремова по 1 миллиону рублей каждому. Мне это подтвердили Валерий, Маргарита и Виталий Захаровы», - заявил Добровинский.

Юрист отметил, что Ефремов официально признал свою вину в ДТП, в котором погиб водитель второй машины Сергей Захаров. Это, по мнению адвоката, «позволяет полагать, что все свидетели, инсценировка с отсутствием памяти, все доказательства, которые пытались привести на уголовном процессе в Пресненском суде, - были лишь выдумкой стороны защиты Михаила Ефремова».

Добровинский добавил, что, если бы Ефремов с самого начала процесса не начал отпираться от вины – «, все сложилось бы для него по-другому», передаёт «ТАСС».

темы
Михаил Ефремов
ДТП
компенсации
Александр Добровинский
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!