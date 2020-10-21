Пострадавшие по делу о смертельном ДТП актёра Ефремова получили компенсацию

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Адвокат потерпевшей стороны по уголовному делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский сообщил, что все потерпевшие получили компенсацию. На счета каждого поступило по 1 миллиону рублей.

«Сегодня моим доверителям были переведены деньги от Михаила Ефремова по 1 миллиону рублей каждому. Мне это подтвердили Валерий, Маргарита и Виталий Захаровы», - заявил Добровинский.

Юрист отметил, что Ефремов официально признал свою вину в ДТП, в котором погиб водитель второй машины Сергей Захаров. Это, по мнению адвоката, «позволяет полагать, что все свидетели, инсценировка с отсутствием памяти, все доказательства, которые пытались привести на уголовном процессе в Пресненском суде, - были лишь выдумкой стороны защиты Михаила Ефремова».

Добровинский добавил, что, если бы Ефремов с самого начала процесса не начал отпираться от вины – «, все сложилось бы для него по-другому», передаёт «ТАСС».