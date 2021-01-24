Новости Общество
Общество
Пострадавшая от действий силовиков петербурженка переведена в реанимацию
24 января, 2021 12:08
1 мин
1 мин
Flickr.com
Избитую силовиками на митинге петербурженку спасают в реанимации. 54-летняя Маргарита Юдина находится в бессознательном состоянии – у женщины серьёзная травма головы, а за ночь ей стало хуже.
«Маргарита Юдина, пострадавшая вчера от сотрудника полиции в Петербурге, находится в бессознательном состоянии в реанимационном отделении», - цитирует издание Baza радио Говорит Москва.
Ранее сообщалось, что на несогласованной акции в Петербурге женщина спросила у полицейских о причинах задержания одного из участников митинга. В ответ страж порядка ударил её ногой в живот, от чего женщина упала на асфальт и сильно ударилась головой.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку