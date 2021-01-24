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Пострадавшая от действий силовиков петербурженка переведена в реанимацию

Сергей Михневич
24 января, 2021 12:08
1 мин
Сергей Михневич
24 января, 2021 12:08
1 мин
Петербург
Flickr.com

Избитую силовиками на митинге петербурженку спасают в реанимации. 54-летняя Маргарита Юдина находится в бессознательном состоянии – у женщины серьёзная травма головы, а за ночь ей стало хуже.

«Маргарита Юдина, пострадавшая вчера от сотрудника полиции в Петербурге, находится в бессознательном состоянии в реанимационном отделении», - цитирует издание Baza радио Говорит Москва.

Ранее сообщалось, что на несогласованной акции в Петербурге женщина спросила у полицейских о причинах задержания одного из участников митинга. В ответ страж порядка ударил её ногой в живот, от чего женщина упала на асфальт и сильно ударилась головой.

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