Общество

Избитую силовиками на митинге петербурженку спасают в реанимации. 54-летняя Маргарита Юдина находится в бессознательном состоянии – у женщины серьёзная травма головы, а за ночь ей стало хуже.

«Маргарита Юдина, пострадавшая вчера от сотрудника полиции в Петербурге, находится в бессознательном состоянии в реанимационном отделении», - цитирует издание Baza радио Говорит Москва.

Ранее сообщалось, что на несогласованной акции в Петербурге женщина спросила у полицейских о причинах задержания одного из участников митинга. В ответ страж порядка ударил её ногой в живот, от чего женщина упала на асфальт и сильно ударилась головой.