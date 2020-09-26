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В Хабаровске завели первое уголовное дело против участников протестных акций в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, которые продолжаются в городе с 11 июля. До этого против активистов заводили только административные дела.

Фигурантом дела о применении насилия к представителю власти стал Денис Посметюхин, сообщает адвокат активиста от «ОВД-Инфо» Алексей Петренко.

Следствие полагает, что 25 сентября Посметюхин распылил перцовый газ в сторону силовиков. В тот день силовики пытались вытащить из фургалмобиля его водителя Андрея Маклыгина. Чтобы этого не допустить Посметюхин применил средство защиты.

На следующий день мужчину задержали и доставили в следственное управление СК по Хабаровскому краю. Потерпевшими по его делу проходят пятеро полицейских и судебных приставов.

Сегодня хабаровчане в 78-й раз вышли на акцию в поддержку губернатора Фургала. Мэрия насчитала на акции около 500 человек. Местные СМИ пишут, что протестующих было намного больше, однако конкретных чисел они не называют.