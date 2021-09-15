«Постоянно ждут новой волны»: в Кремле разъяснили позицию по объявлению нового локдауна в стране
Власти не планируют введения нового локдауна в России при этом однозначной информации о том, будет ли новая волна заражения у Кремля нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами его спросили, ожидается ли всплеск заражения COVID-19 и не планирует ли Кремль объявить новый локдаун в стране.
«Об этом речи не идет, такого нет вообще вопроса сейчас», - ответил Песков.
Что касается новой волны заражения коронавирусом, то тут однозначного прогноза у Кремля нет. По словам Пескова, у вирусологов существуют разные мнения на этот счет. Одни эксперты «постоянно ждут новой волны» и говорят, что она будет позже. Другие повторных всплесков не ожидают.
«Поэтому здесь очень широкий диапазон мнений», - приводит слова Пескова «Интерфакс».