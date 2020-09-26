Пособия и «Мир» — новые правила для льготников

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Решением российских властей, пособия на детей, вслед за пенсиями, будут зачисляться с 1 октября, только на карту «Мир».Об этом заявили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы «Мир»).

В число государственным пособий на детей гражданам относятся деньги, выплачиваемые по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу, а также ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет.

При этом, деньги можно получить на руки или перечислением на банковский счет. Лишь в случае с переводом на банковскую карту единственным вариантом останется «Мир», передает ТАСС.