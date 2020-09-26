Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Пособия и «Мир» — новые правила для льготников

Кирилл Савушкин
26 сентября, 2020 18:09
1 мин
Photo
Flickr

Решением российских властей, пособия на детей, вслед за пенсиями, будут зачисляться с 1 октября, только на карту «Мир».Об этом заявили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы «Мир»).

В число государственным пособий на детей гражданам относятся деньги, выплачиваемые по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу, а также ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет.

При этом, деньги можно получить на руки или перечислением на банковский счет. Лишь в случае с переводом на банковскую карту единственным вариантом останется «Мир», передает ТАСС.

темы
пособия
Мир
банковские карты
1 мин