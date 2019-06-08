Послы милосердия

Помогать тому, кто слабее тебя — оказывается, это не только один из христианских долгов, но и профессия. Сегодня, 8 июня, социальные работники России принимают поздравления в свой праздник. «Русская Планета» с удовольствием присоединяется к поздравлениям.

Кто такие социальные работники? Ответ «сотрудники собесов» будет верным, но крайне скупым, неполным. Поскольку именоваться так могут все те, кто профессионально оказывает содействие тем, кто в нём нуждается.

А это и сотрудники реабилитационных центров, и детских приютов, и домов престарелых. Кроме того, с днём социального работника принято поздравлять и тех, кто непосредственно со страждущими не взаимодействует, но, к примеру, занимается разработкой методик работы с ними

Нравственный долг или мода?

Нынешняя дата выбрана для праздника не случайно: в 1701 году российский император Петр Великий издал указ, предписывающий организацию «богаделен» — мест, где больные и немощные могли бы получить пищу, кров и посильное лечение. Но ни тогда, ни еще два с половиной века работа по уходу за ними и работой-то не считалась: лишь в 1951-м году Организация объединённых наций (ООН) приняла резолюцию, которая провозглашала, что социальная работа относится к профессиональной деятельности. И этот документ совершил настоящую революцию в деле помощи нуждающимся.

Если прежде уход за бездомными и подкидышами проводился «как совесть и опыт велят», то теперь такая деятельность стала постепенно систематизироваться, стали появляться методики работы с социально незащищёнными группами и возникла даже целая Международная ассоциация школ социальной работы, включающая в себя представителей из более шестидесяти стран. Под её эгидой сегодня ежегодно проводятся научно-практические конференции и публикуются методические пособия для соцработников.

Более того, социальный патронаж в новейшие дни стал в элитарной среде поистине «модной темой»: сегодня в мире не найдёшь миллиардера или мультимиллионера без своего благотворительного фондат или не участвующего с той или иной интенсивностью в благотворительных проектах

«Социальная ответственность» для магнатов стала неким «must have» — обязательным атрибутом, без которого ты как бы и не элита уже, а как будто сколотил свои миллиарды на борделях и наркоторговле (хотя и среди такого рода дельцов жертвователей хватает).

И всё же сегодняшний праздник принадлежит им — скромным труженикам на ниве милосердия. Хотя на 70% всё же труженицам — об этом говорит мировая статистика, в социальные работники идут в основном женщины. И это при том, что она подчас бывает сопряжена с немалыми физическими нагрузками, особенно в случае работы с лежачими и обессиленными больными.

Недооценённые

Но, увы, социальные работники всегда могут похвастаться силой духа и могут гордиться своей благородной миссией, но вот только ни похвастаться, ни гордиться они не могут своим жалованием. Зарплаты социальных работников в России микроскопические, даже с учётом пожертвований: 20-30 тысяч рублей — практически потолок. Конечно, случается — и нередко — «адресная» помощь, когда благодарный внук любимой бабушки «благодарит» её помощницу из своего кармана.

«Эти профессионалы занимаются своим важным и правильным делом фактически по зову души, они обладают такими важными человеческими качествами как сопричастность, сопереживание, — отметил в беседе с «Русской Планетой» управляющий директор коммуникационного агентства B&C Марк Шерман. — Люди этой профессии в общественном сознании и в медиа-среде появляются нечасто, но важность их труда понимаешь, в основном, во время прямого общения с ними».

При этом собеседник обратил внимание на то, что бизнес сегодня охотно принимает участие в волонтёрских программах и вкладывает средства в важные образовательные и социальные проекты.

«Для этого сектора очень важен приток частных денег, это индикатор зрелости общества», — заключил господин Шерман.

С тем, что невозможно переоценить важность того, что делают работники социальной сферы в России согласен и первый вице-президент всероссийской общественной организации предпринимателей Павел Сигал.

«Социальный работник — это и помощник, и психолог, и друг для наименее социально защищенных граждан, оказавшихся в беде», — отметил эксперт.

К слову, оказаться в трудной жизненной ситуации может на любом этапе жизни каждый из нас. Об этом неприятно думать, но знать важно. Ведь помощь и поддержка может понадобиться если не нам, то нашим родным и близким.

Государство отметило важность социальной работы учреждением специального праздника — но это лишь микроскопическая часть того, что эти люди заслуживают

Ведь действительно совсем не сложно просто поздравить, например, санитарку, которая ухаживала в больнице за вашим родственником. На хлеб «спасибо» не намажешь, но оно точно душевнее мизерной премии.