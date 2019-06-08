Послы милосердия
3 мин чтения
Послы милосердия

8 июня свой профессиональный праздник отмечают работники патронажа

Помогать тому, кто слабее тебя — оказывается, это не только один из христианских долгов, но и профессия. Сегодня, 8 июня, социальные работники России принимают поздравления в свой праздник.  «Русская Планета» с удовольствием присоединяется к поздравлениям.

Кто такие социальные работники? Ответ «сотрудники собесов» будет верным, но крайне скупым, неполным. Поскольку именоваться так могут все те, кто профессионально оказывает содействие тем, кто в нём нуждается.

А это и сотрудники реабилитационных центров, и детских приютов, и домов престарелых. Кроме того, с днём социального работника принято поздравлять и тех, кто непосредственно со страждущими не взаимодействует, но, к примеру, занимается разработкой методик работы с ними

Нравственный долг или мода?

Нынешняя дата выбрана для праздника не случайно: в 1701 году российский император Петр Великий издал указ, предписывающий организацию «богаделен» — мест, где больные и немощные могли бы получить пищу,  кров и посильное лечение. Но ни тогда, ни еще два с половиной века работа по уходу за ними и работой-то не считалась: лишь в 1951-м году Организация объединённых наций (ООН) приняла резолюцию, которая провозглашала, что социальная работа относится к профессиональной деятельности. И этот документ совершил настоящую революцию в деле помощи нуждающимся.

Если прежде уход за бездомными и подкидышами проводился «как совесть и опыт велят», то теперь такая деятельность стала постепенно систематизироваться, стали появляться методики работы с социально незащищёнными группами и возникла даже целая Международная ассоциация школ социальной работы, включающая в себя представителей из более шестидесяти стран. Под её эгидой сегодня ежегодно проводятся научно-практические конференции и публикуются методические пособия для соцработников.

Более того, социальный патронаж в новейшие дни стал в элитарной среде поистине «модной темой»: сегодня в мире не найдёшь миллиардера или мультимиллионера без своего благотворительного фондат или не участвующего с той или иной интенсивностью в благотворительных проектах

«Социальная ответственность» для магнатов стала неким «must have» — обязательным атрибутом, без которого ты как бы и не элита уже, а как будто сколотил свои миллиарды на борделях и наркоторговле (хотя и среди такого рода дельцов жертвователей хватает).

И всё же сегодняшний праздник принадлежит им — скромным труженикам на ниве милосердия. Хотя на 70% всё же труженицам — об этом говорит мировая статистика, в социальные работники идут в основном женщины. И это при том, что она подчас бывает сопряжена с немалыми физическими нагрузками, особенно в случае работы с лежачими и обессиленными больными.  

Недооценённые

Но, увы, социальные работники всегда могут похвастаться силой духа и могут гордиться своей благородной миссией, но вот только ни похвастаться, ни гордиться они не могут своим жалованием. Зарплаты социальных работников в России микроскопические, даже с учётом пожертвований: 20-30 тысяч рублей — практически потолок. Конечно, случается — и нередко — «адресная» помощь, когда благодарный внук любимой бабушки «благодарит» её помощницу из своего кармана. 

«Эти профессионалы занимаются своим важным и правильным делом фактически по зову души, они обладают такими важными человеческими качествами как сопричастность, сопереживание, — отметил в беседе с «Русской Планетой» управляющий директор коммуникационного агентства B&C Марк Шерман. — Люди этой профессии в общественном сознании и в медиа-среде появляются нечасто, но важность их труда понимаешь, в основном, во время прямого общения с ними».

При  этом собеседник обратил внимание на то, что бизнес сегодня охотно принимает участие в волонтёрских программах и вкладывает средства в важные образовательные и социальные проекты.

«Для этого сектора очень важен приток частных денег, это индикатор зрелости общества», — заключил господин Шерман.

С тем, что невозможно переоценить важность того, что делают работники социальной сферы в России согласен и первый вице-президент всероссийской общественной организации предпринимателей Павел Сигал.

«Социальный работник — это и помощник, и психолог, и друг для наименее социально защищенных граждан, оказавшихся в беде», — отметил эксперт.

К слову, оказаться в трудной жизненной ситуации может на любом этапе жизни каждый из нас. Об этом неприятно думать, но знать важно. Ведь помощь и поддержка может понадобиться если не нам, то нашим родным и близким.

Государство отметило важность социальной работы учреждением специального праздника — но это лишь микроскопическая часть того, что эти люди заслуживают

Ведь действительно совсем не сложно просто поздравить, например, санитарку, которая ухаживала в больнице за вашим родственником. На хлеб «спасибо» не намажешь, но оно точно душевнее мизерной премии.

Теги:
Места: Россия
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Хроники странного ПМЭФа Далее в рубрике Хроники странного ПМЭФаБизнес обидел Антона Силуанова, Максим Орешкин – Эльвиру Набиуллину Читайте в рубрике «Бизнес» Кто приехал на ПМЭФ-2019Лица Петербургского экономического форума. Фоторепортаж Кто приехал на ПМЭФ-2019

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Booking.com
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО