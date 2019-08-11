Последствиями погромов после концерта-митинга в Москве стали разбитые автомобильные стекла и задымление улиц

После выступления рэперов на проспекте Сахарова активисты-дебоширы отправились громить машины и взрывать дымовые шашки на улицах города.

Последствия для автомобилистов были плачевные. После выступлений Face, «Кровосток», Oxxxymiron, группы «Айспик» и популярных блогеров большая часть людей стала расходиться. Однако нашлись провокаторы, которые начали устраивать беспорядки. Если желание нарушить правопорядок на согласованном митинге сдерживало присутствие полиции, ОМОНа и Росгвардии, то на пути к метро у них оказалась полная свобода действий. Вооружившись дымовыми шашками и камнями, хулиганы начали беспределить.

Отойдя от места проведения митинга на достаточное расстояние, хулиганы стали разбивать стекла машин. Также провокаторы закидывали дымовые шашки на проезжую часть, затрудняя движение транспорта. В сети появилось видео, как пассажир внедорожника выходит из автомобиля, чтобы подышать свежим воздухом после задымления. Кроме простых москвичей, спешащих по своим делам, под удар попадали и сотрудники правоохранительных органов. Так, одна из зажженных шашек была брошена под автобус ОМОНа.

https://www.youtube.com/watch?v=DD2SMBsuYvo&feature=youtu.be

На другом ролике видно, как один из дебоширов в черной куртке с капюшоном камнем разбивает лобовое стекло машины, которая стояла припаркованная возле тротуара. Оператор и прохожие возмутились такому поведению хулигана. Стоит сказать, что многие автовладельцы, оставившие свои машины недалеко от проспекта Сахарова, пострадали от неправомерных действий участников митинга-концерта.

https://vk.com/video-44743077_456239229?list=64021cbe397ae0a8be

Возможно, последствия мероприятия были куда серьезнее, если бы участников акции было больше. Организаторы предполагали, что на их митинг, прикрываемый концертом музыкантов и блогеров, придет более 100 тысяч человек. Однако на мероприятие прибыло всего лишь 20 тысяч, большая часть из которых пришла бесплатно послушать любимых исполнителей. В их число также входили различные фрики, бомжи и массовка с регионов, которых привозили на автобусах. После выступлений все стали расходиться, лишь 2-3 тысячи человек остались и пошли совсем не «мирно гулять» по столице.

Очевидно, что беспорядки нужно рубить на корню. С этой задачей эффективно и оперативно справлялись правоохранительные органы.