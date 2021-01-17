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Общество
Последняя овация: в Москве простятся с худруком «Ералаша» Борисом Грачевским
17 января, 2021 08:48
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Сегодня, 17 января, в Москве простятся с художественным руководителем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским.
Гражданская панихида пройдет в Большом зале Дома кино, начало в 11 часов. Похоронят режиссера на Троекуровском кладбище, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что режиссер и сценарист Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни 14 января от последствий коронавируса.
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