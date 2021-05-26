После затяжного скандала вторая страна Евросоюза всё же одобрила применение «Спутника V»

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Словакия одобрила применение незарегистрированной европейским регулятором вакцины «Спутник V». Прививочная кампания должна начаться до 7 июня.

Об этом 26 мая сообщил телеканал Teraz. Министр здравоохранения Владимир Ленгварский должен выпустить инструкции в связи с вакцинацией российским препаратом.

Минздрав страны отмечает: «Все еще есть значительное количество граждан, которые заявляют, что они будут вакцинированы только вакциной «Спутник V».

Как показали результаты лабораторных испытаний, вакцина дает желаемый иммунный ответ. Основные параметры вакцины тоже оказались удовлетворительными.

Ранее Словакия закупила 200 тысяч доз препарата, но не начала вакцинацию. По поводу использования вакцины возникли политические разногласия.

Словакия - вторая страна ЕС, котора одобрила применение «Спутника V». Первой это сделала Венгрия.