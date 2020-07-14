После вмешательства Кадырова чеченец извинился перед московским блогером за избиение

Общество

Servek.ru

Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов принес извинения Святославу Коваленко за то, что толпой избил его в Москве. Он пожал ему руку в присутствии депутата Госдумы Адама Делимханова, который разбирался в ситуации по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.

Виновник инцидента попросил прощения у чеченского лидера и у самого Коваленко. Тот простил его.

Перед рукопожатием Зелимханов сказал: «Мы живем в одной стране. Приношу свои извинения. Думаю, Святослав по-мужски все понимает».

Депутат Делимханов выслушал стороны и отметил, что блогер совершил поступок, недостойный чеченца, и «гарантированно понесет за это суровое наказание», пишет Lenta.ru.

Напомним, блогер Коваленко разместил на YouTube ролик, на котором к многоэтажному дому в Москве подъехал автомобиль, и из него вышли несколько человек. Люди из компании Зелимханова по очереди стали бить Коваленко. На видео слышен голос: «Толпой пришли на одного! Да, я русский!»

Ранее российский блогер Эрик Китуашвили возмутился домашним арестом актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве. Он указывал, что в России «люди сидят за пакет сока», а актер за убийство человека находится дома.