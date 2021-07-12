После «Прямой линии» Путина к сотрудником омского Росприроднадзора пришли следователи
В Омске Следственный комитет возбудил два уголовных дела против сотрудников Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора после обращения на «Прямую линию» президента Путина местного блогера. Молодой человек рассказал о проблемах с экологией в городе.
По данным ведомства, работники Росприроднадзора на протяжении нескольких лет не контролировали исполнение собственных поручений и рекомендаций, сделанных в адрес компании «Омский каучук». Природное ведомство поручало предприятию прекратить использовать полигон, на котором размещены опасные вещества, провести землеустройство и рекультивацию нарушенных земель.
Завод требования Росприроднадзора проигнорировал. Природное ведомство же, обязанное следит за исполнением своих требований, ничего не предприняло.
После обсуждения этой проблемы с главой государства на ситуацию обратил внимание Следственный комитет. Ведомство возбудило дела по 247 статье УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ), а также по 293 статье УК РФ (халатность).