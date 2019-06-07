После нападения на беременную Симоньян Соболь не должны давать слово на «Эхе Москвы»

Главный редактор издания Russia Today Маргарита Симоньян накануне вечером стала жертвой нападок со стороны юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболи. Она пришла на радиостанцию «Эхо Москвы» на передачу под названием «Все сложно». Однако прямо у входа ее уже поджидала подельница блогера Навального.

Соболь «дежурила» внизу на протяжении получаса. Как рассказала Симоньян, юрист ФБК подбежала к ней с включенной камерой телефона и стала задавать вопросы о мэре Москвы Сергее Собянине. При этом Соболь проигнорировала факт беременности главреда RT. Пережитый стресс стал причиной плохого самочувствия Маргариты после эфира. Симоньян пришлось вызвать «Скорую помощь», и медики приняли решение о госпитализации.

Журналистка ранее предупредила читателей и извинилась, что в период беременности не сможет активно работать, как раньше.

Коллеги Симоньян не смогли остаться в стороне и наблюдать за откровенной травлей. Ведущий передачи «Время покажет» и журналист Анатолий Кузичев отметил, что инцидент находится вне политики и организован только ради привлечения внимания к скандальной персоне юриста ФБК.

Политолог и ведущий «Вести FM» Армен Гаспарян подчеркнул, что Соболь не стесняется прикрываться своим лицемерием.

Также свое мнение высказал российский писатель и независимый журналист Илиас Меркури. С его слов, провокация была организована не только Навальным и Соболь. В ней принял участие и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Ему вторит даже адвокат Виолетта Волкова, известная своими либеральными взглядами.

И это замечания не лишены смысла. Действительно, Венедиктов не мог не знать о предстоящей встрече Симоньян и Соболь. Однако сайт радиостанции не обмолвился ни буквой об инциденте перед эфиром программы с участием главреда RT. Спустя несколько часов «Эхо Москвы» опубликовало невнятные извинения Венедиктова. Однако в нем даже не было указано, что Соболь фактически преследовала Симоньян по всему офису радиостанции, а не просто задавала вопросы. Венедиктов упустил и тот момент, что проход в помещение должен быть согласован с главредом.

По всей видимости, Венедиктов сейчас оказался не в самой простой ситуации. Вероятно, по договоренности с ним Соболь должна была «случайно» столкнуться с Симоньян на радиостанции. Однако вместо этого юрист ФБК начала действовать незапланированно.

Подобные соглашения между Венедиктовым и Соболь могли быть, поскольку главред «Эха Москвы» не раз предоставлял юристу ФБК эфир для пропаганды идей и критики оппонентов. «Расплатилась» за это Соболь скандалом в редакции ресурса, в очередной раз показав свое наплевательское отношение к сторонникам. Из-за ее неуравновешенности многие СМИ не рискуют приглашать юриста ФБК на передачи. Венедиктову не мешало бы подумать над таким игнором тоже.

По большому счету, Соболь подставила всех. Навальный со своей ОПГ может лишиться крупной площадки для трансляции пропаганды. Венедиктов тоже выглядит очевидно замешанным, что подталкивает его к отказу в предоставлении эфира «Эха Москвы» для Соболь в будущем.

Пока что главный редактор радиостанции отмалчивается, раздумывая над окончательным решением. Однако эту ситуацию уже не удастся просто так «спустить на тормозах». Тем более, что сторонники «борца с коррупцией» подлили «масла в огонь», начав травлю Симоньян в социальных сетях.

Тем не менее, несистемная оппозиция и Венедиктов в частности известны своей способностью изменять мнение буквально на ходу. Об этом говорил и публицист Руслан Осташко в своих материалах. В народе подобную тактику главреда «Эха Москвы» прозвали «Веник приспособился». Но в текущей ситуации даже такой маневр не убережет Венедиктова и «Эхо Москвы» от ущерба репутации из-за выходки юриста ФБК.