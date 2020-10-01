После лечения в Израиле ведущий Первого канала перестал сниматься в «Жить здорово!»

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Ведущий Первого канала Герман Гандельман несколько месяцев не может вернуться в Россию из Израиля. Из-за коронавируса в стране ввели жесткий карантин, который ограничивает передвижения.

Ведущий передачи «Жить здорово!» уезжал в Израиль на лечение - его мучили почечные колики. Sobesednik.ru узнал, как долго Гандельман не будет вести передачу и нашли ли ему замену.

«Выходить из дома можно, но в основном только в магазин и аптеку. Люди, которые не соблюдают рекомендации, получают штрафы», - сказал он.

Соведущая Гандельмана Елена Малышева заявила, что он сможет вернуться к работе сразу после снятия ограничений.

Ранее сообщалось, что ведущая телеканала «Россия 1» Елена Ландер уволилась и уехала жить в Италию.