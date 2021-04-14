Посетившая Навального Бутина встретилась со студентами. За ответы ее подняли на смех

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Члена Общественной палаты, сотрудницу российского издания Марию Бутину подняли на смех во время посещения Новосибирского государственного университета (НГУ). Студенты взрывались смехом, когда гостья утверждала, что «не голосует» за президента России Владимира Путина и не относится к кремлевским активистам.

Студенты спрашивали Бутину о посещении оппозиционера Алексея Навального в колонии. В частности, у нее узнавали, почему к заключенному не пускают врача и не показывают снимок МРТ.

«Вы Навальный? Вы адвокат Навального? Я лично не знаю, есть у него снимок или нет», - отвечала Бутина задавшему вопрос студенту.

Бутиной напомнили, что в 2013 году она называла дело «Кировлеса» «политическим». На высказывание учащегося член ОП парировала, что «это не тот Навальный, которого мы видели позже».

По данным «Тайги.инфо», студенты вели себя грубо, перебивали и «орали». Университет не собирается наказывать учащихся за грубое поведение.

Ранее Бутина посетила Навального в покровской колонии. Она сделала вывод, что тюрьма «практически образцовая», а заключенный «выглядит вполне нормально».