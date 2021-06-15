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Португальцы разгромили венгров. До мирового рекорда Роналду осталось всего три мяча
15 июня, 2021 21:16
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Фото: Flickr.com
В первом туре Евро-2020 сборная Португалии обыграла венгерских футболистов с разгромным счетом 3:0. Все три мяча португальцы забили на гостевом поле в последние десять минут игры.
Счет на 84 минуте открыл Рафаэл Геррейро - защитник клуба «Боруссия Дортмунд» и сборной Португалии. Второй (пенальти) и третий мячи в ворота венгров загнал Криштиану Роналду - лучший бомбардир в истории «Реал Мадрида» и португальской сборной.
Таким образом, он побил рекорд Платини по голам на чемпионатах Европы и стал абсолютным фаворитом. До мирового рекорда Роналду осталось всего три мяча.
Уже через час (в 22.00) состоится игра между Францией и Германией.
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