Порнография и ноль приличий. Глава СПЧ внезапно высказался о появлении блогера на экономическом форуме
Приглашение популярного блогера Дани Милохина на Петербургский экономический форум — жест неприличный, ведь «TikTok по содержанию хуже порнографии». Такое мнение высказал глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
«То, что мы сейчас наблюдаем в „ТикТоке“, — это, конечно, не порнография, но по содержанию хуже порнографии. Зачем же вы зовете этих людей, которые ничего собой не представляют, за которыми стоят команды сценаристов, команды, которые работают с низменными качествами людей, — зачем же вы поощряете этих людей?» — полюбопытствовал Фадеев в беседе с «Московским комсомольцем».
Продолжая тему, глава СПЧ подчеркнул, что раньше в обществе хоть «какие-то приличия сохранялись». Теперь же происходит тотальная «деградация информационного пространства».
Напомним, Петербургский экономический форум состоялся в Северной столице месяц назад. Милохин был спикером форума креативного бизнеса. Его речь «Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?» была одной из самых популярных на форуме. В конце речи блогер решил снять ролик для TikTok, попросив присутствующих лечь на пол. Желающие нашлись, Милохин был в восторге.