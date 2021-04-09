Пора обналичить: мошенники нападут на счета россиян во время майских праздников

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В период майских праздников ожидается масштабная атака на счета россиян. Это связано с тем, что в даркнете был продан доступ к коммутатору одного из сотовых операторов - с его помощью мошенники могут перехватить смс для входа в банковское приложение и воспользоваться деньгами жертвы.

О риске атаки рассказали в компании DeviceLock, занимающейся борьбой с утечками данных, а также подтвердили в других компаниях, которые специализируются на киберзащите. Стало известно, что мошенники получили доступ к коммутатору, который позволяет перехватить контроль над системой сигналиации SS7, управляющей трафиком мобильной связи.

Атака на нее используется для перехвата авторизационных смс кредитных организаций. Получив их, мошенники смогут войти в личный кабинет и воспользоваться деньгами.

В DeviceLock прогнозируют атаки на несколько сотен владельцев счетов с наибольшими остатками.

В ВТБ сказали «Известиям», что знают о возможной атаке. В кредитной организации заверили, что принятый в банке комплекс мер помешает злоумышленникам реализовать замыслы. В ПСБ и УБРиР отметили, что для входа в интернет-банк недостаточно кода подтверждения - нужно знать логин и пароль.

Ранее нотариус рассказала о риске для наследников первой очереди лишиться квартиры.