Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Популярные игры для iOS

Кирилл Голубев
20 апреля, 2021 17:50
3 мин
Кирилл Голубев
20 апреля, 2021 17:50
3 мин

Для мобильных платформ выпущены тысячи приложения, отыскать среди которых достойные внимания варианты бывает не так просто. Специалисты портала vse-casino.top подготовили обзор наиболее интересных новинок для платформы iOS, которые можно скачать бесплатно через официальный маркетплейс App Store.

В рейтинг вошли:

· Genshin Impact;

· AFK Arena;

· Sea of Riches

· Asphalt 9: Legends

· Coin Master

· Florence

Genshin Impact

Одна из последних новинок, которая свидетельствует о том, что игры на смартфоне уже достигли уровня консольных приложений, обладая невероятно реалистичной графикой и развитыми сюжетными линиями. Вас ждет множество персонажей в огромном игровом мире, который нужно исследовать, выполняя различные задачи и миссии.

AFK Arena

Одна из топовых RPG, в которой вам необходимо победить силы зла. Представлены более 100 персонажей из семи фракций. Есть возможность находить и использовать различные артефакты. Игра имеет очень красивую анимированную графику и множество настроек.

Sea of Riches

Одна из последних новинок, которая уже доступна на портале vse-cazino.top. Игра Море богатств адаптирована для мобильных платформ. Представляет собой увлекательное лото, в котором вы будете собирать различные сокровища на игровом поле, выстраивая последовательности из карточек с одинаковыми изображениями, получая за это разнообразные призы и награды. Очень красивая графика и удобное управление.

Asphalt 9: Legends

Одна из лучших гоночных игр для мобильных платформ. Графика и оформление трасс схожи с легендарным Burnout, что гарантирует максимальную реалистичность и точность управления. Выбирайте свою гоночную машину и прокачивайте ее. Множество уровней и есть мультиплеер.

Coin Master

Неспешная игра для релакса и удовольствия. Просто нужно входить в систему каждые несколько часов, для получения монет и других наград, а затем улучшать на них и развивать свой город. Есть возможность выполнять различные задания, атаковать и совершать набеги на деревню противника, зарабатывая еще больше монет.

Florence

Флоренция — это удивительное романтическое приключение, которое придется по душе игрокам любого возраста и пола. Наслаждайтесь красивой графикой, анимационными эффектами, увлекательным игровым сюжетом. Игра занимает минимум места и памяти телефона, имеет очень много положительных отзывов и высокий рейтинг.

Поделиться
ТЕГИ
Приложения
Игры
Смартфон
Айфон
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
3 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!