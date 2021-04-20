Популярные игры для iOS
Для мобильных платформ выпущены тысячи приложения, отыскать среди которых достойные внимания варианты бывает не так просто. Специалисты портала vse-casino.top подготовили обзор наиболее интересных новинок для платформы iOS, которые можно скачать бесплатно через официальный маркетплейс App Store.
В рейтинг вошли:
· Genshin Impact;
· AFK Arena;
· Sea of Riches
· Asphalt 9: Legends
· Coin Master
· Florence
Genshin Impact
Одна из последних новинок, которая свидетельствует о том, что игры на смартфоне уже достигли уровня консольных приложений, обладая невероятно реалистичной графикой и развитыми сюжетными линиями. Вас ждет множество персонажей в огромном игровом мире, который нужно исследовать, выполняя различные задачи и миссии.
AFK Arena
Одна из топовых RPG, в которой вам необходимо победить силы зла. Представлены более 100 персонажей из семи фракций. Есть возможность находить и использовать различные артефакты. Игра имеет очень красивую анимированную графику и множество настроек.
Sea of Riches
Одна из последних новинок, которая уже доступна на портале vse-cazino.top. Игра Море богатств адаптирована для мобильных платформ. Представляет собой увлекательное лото, в котором вы будете собирать различные сокровища на игровом поле, выстраивая последовательности из карточек с одинаковыми изображениями, получая за это разнообразные призы и награды. Очень красивая графика и удобное управление.
Asphalt 9: Legends
Одна из лучших гоночных игр для мобильных платформ. Графика и оформление трасс схожи с легендарным Burnout, что гарантирует максимальную реалистичность и точность управления. Выбирайте свою гоночную машину и прокачивайте ее. Множество уровней и есть мультиплеер.
Coin Master
Неспешная игра для релакса и удовольствия. Просто нужно входить в систему каждые несколько часов, для получения монет и других наград, а затем улучшать на них и развивать свой город. Есть возможность выполнять различные задания, атаковать и совершать набеги на деревню противника, зарабатывая еще больше монет.
Florence
Флоренция — это удивительное романтическое приключение, которое придется по душе игрокам любого возраста и пола. Наслаждайтесь красивой графикой, анимационными эффектами, увлекательным игровым сюжетом. Игра занимает минимум места и памяти телефона, имеет очень много положительных отзывов и высокий рейтинг.