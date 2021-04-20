Популярные игры для iOS

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Для мобильных платформ выпущены тысячи приложения, отыскать среди которых достойные внимания варианты бывает не так просто. Специалисты портала vse-casino.top подготовили обзор наиболее интересных новинок для платформы iOS, которые можно скачать бесплатно через официальный маркетплейс App Store.

В рейтинг вошли:

· Genshin Impact;

· AFK Arena;

· Sea of Riches

· Asphalt 9: Legends

· Coin Master

· Florence

Genshin Impact

Одна из последних новинок, которая свидетельствует о том, что игры на смартфоне уже достигли уровня консольных приложений, обладая невероятно реалистичной графикой и развитыми сюжетными линиями. Вас ждет множество персонажей в огромном игровом мире, который нужно исследовать, выполняя различные задачи и миссии.

AFK Arena

Одна из топовых RPG, в которой вам необходимо победить силы зла. Представлены более 100 персонажей из семи фракций. Есть возможность находить и использовать различные артефакты. Игра имеет очень красивую анимированную графику и множество настроек.

Sea of Riches

Одна из последних новинок, которая уже доступна на портале vse-cazino.top. Игра Море богатств адаптирована для мобильных платформ. Представляет собой увлекательное лото, в котором вы будете собирать различные сокровища на игровом поле, выстраивая последовательности из карточек с одинаковыми изображениями, получая за это разнообразные призы и награды. Очень красивая графика и удобное управление.

Asphalt 9: Legends

Одна из лучших гоночных игр для мобильных платформ. Графика и оформление трасс схожи с легендарным Burnout, что гарантирует максимальную реалистичность и точность управления. Выбирайте свою гоночную машину и прокачивайте ее. Множество уровней и есть мультиплеер.

Coin Master

Неспешная игра для релакса и удовольствия. Просто нужно входить в систему каждые несколько часов, для получения монет и других наград, а затем улучшать на них и развивать свой город. Есть возможность выполнять различные задания, атаковать и совершать набеги на деревню противника, зарабатывая еще больше монет.

Florence

Флоренция — это удивительное романтическое приключение, которое придется по душе игрокам любого возраста и пола. Наслаждайтесь красивой графикой, анимационными эффектами, увлекательным игровым сюжетом. Игра занимает минимум места и памяти телефона, имеет очень много положительных отзывов и высокий рейтинг.