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Популярнейший смартфон последнего поколения оказался опасен для жизни

Антон Мельников
26 января, 2021 23:26
1 мин
Антон Мельников
26 января, 2021 23:26
1 мин
Pixabay
Pixabay

Компания Apple сообщила, что её смартфоны модели iPhone 12 могут вызывать электромагнитные помехи. Это может негативно сказаться на работе кардиостимуляторов и других медицинских приборов.

По словам Apple, в iPhone установлено большее число магнитов, чем в предыдущих моделях. Это может приводить к тому, что электромагнитные помехи скажутся на работе вживлённых кардиостимуляторов. Разработчики отмечают, что проблемы наблюдаются и у других медицинских аппаратов, передаёт SecurityLab.

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