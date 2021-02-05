Общество

Свидетель обвинения Сергей Кузнецов, который был понятым при задержании журналиста Ивана Голунова, признался в зале Московского городского суда в том, что получил в этот день деньги от экс-силовиков.

В качестве вознаграждения за участие в данном мероприятии Кузнецову выдали 1,5 – 2 тысячи рублей, «на такси», как сказал сам понятой. Он также отметил, что на «дело» его позвал сотрудник правоохранительных органов по имени Егор, который приходится свидетелю старым знакомым. Полицейский попросил товарища помочь ему, правда, не уточнил, с чем именно. Кузнецов согласился и был понятым как при задержании журналиста, так и на обыске в его доме, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что задержавшие Голунова бывшие полицейские хотели продвинуться по карьерной лестнице.