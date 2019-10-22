Как СМИ с помощью ярких заголовков сеют панику в РФ

Неинтересный заголовок текста о «массовых увольнениях», чтобы никто не прочел
21 октября 2019 года против России была совершена очередная информационная диверсия. Одно прекрасное издание поставило слишком яркий заголовок, остальные потянулись его перепечатывать, не вдумываясь в смысл. И темой дня вдруг стали грядущие массовые сокращения рабочих мест в стране.
Мастерство заголовка
Заголовок оригинала: «Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения».
Содержание оригинала: «Большинство компаний позитивно оценивают перспективы 2020 года. 62% прогнозируют рост численности персонала, о возможных сокращениях заявили 9% опрошенных».
Яндекс.Новости: на момент написания текста 158 сообщений, 5 статей.
Несколько заголовков из этого прекрасного набора:
- «Россия на пороге безработицы невиданного масштаба» (хорошо, что у нас есть «Свободная пресса» для таких заголовков)
- «Работодатели сообщают о сокращениях, минтруда не видит повода для опасения»
- «Количество увольнений будет расти: эксперт об опросе HeadHunter»
- «В 2020 году российские компании проведут массовые сокращения»
- «На выход. Каждая десятая компания готовит сокращения в 2020 году»
- «В 2020 году Россию ждут массовые увольнения»
Адекватных заголовков – примерно одна десятая.
А был ли мальчик?
Что же случилось на самом деле? В невидимом миру исследовании HeadHunter, на которое ссылаются «Известия», говорится, что в 2020 году 2% компаний точно сократят персонал, 7% скорее сократят, 19% точно будут увеличивать число рабочих мест, 43% скорее увеличат. То есть ситуация на рынке труда – комфортная для сотрудника, более того, впервые с 2008 года мы приходим к ситуации «рынка соискателя». Не то чтобы это было очень хорошо – дефицит кандидатов намечается не из-за роста производства, а из-за демографических проблем, у нас просто мало молодежи (правда, через 10 лет ситуация изменится на противоположную, бэби-бум нулевых скажет свое веское слово). Автоматизация, роботизация идет настолько медленно, что скорее не идет совсем – и это тоже препятствует «высвобождению персонала», то есть массовым увольнениям, которыми там так весело грозят.
Напомним, что в декабре 2018 года та же самая дама, которая дала алармистский заголовок в «Известиях», спрогнозировала России 230 тысяч уволенных за I квартал 2019 года
Формально лжи в этом не было – в России, как и в любой другой стране, безусловно, за квартал меняют работу более 0,3% трудящихся. К тому же в России ввиду особенностей климата первый квартал любого года – всегда самый «проседающий» по числу официально занятых, и «предсказать» сокращение рабочих мест несложно: на зиму приостанавливаются многие сезонные работы. Точно так же в апреле-мае число рабочих мест всегда заметно растет, но новости об этом не публикуются или не имеют читателей.
13 компаний и вся Россия
Понятно, что аналитический текст о состоянии рынка труда, о сезонных перепадах, о перспективах той или иной отрасли не наберет «кликов» и «лайков» ни в «Дзене», ни в «Гугле», ни в соцсетях, ни напрямую на сайте СМИ. Но подогревать негатив в обществе лживыми по сути своей заголовками – это чрезвычайно безответственный подход к профессии.
Давайте попробуем без эмоций разобраться в том, кто кого и как будет увольнять.
Итак, 2% опрошенных «ХедХантером» компаний точно сократят персонал. Списка этих компаний у нас нет, но известно, что речь идет о крупных клиентах этого рекрутингового сайта: число сотрудников у таких измеряется в тысячах, если не в десятках тысяч. А также известно, что в опросе участвовало около 150 компаний. 2% от этого числа – 3 организации. Добавим к этому 7% тех, кто скорее всего сократит, и получим еще 10 организаций. Итого 13 – чертова дюжина. Каждая одиннадцатая из неизвестного публике списка
То есть проблемы нет вообще. Это даже не буря в стакане воды. Это массовый непрофессионализм редакторов новостей плюс цинизм их руководителей. Найти негатив в России вообще не представляет проблемы: у нас неэффективная налоговая система, сервильные суды, воровская система госзакупок, потемкинские деревни на путях следования солнцеликих властителей… Обо всем этом можно и нужно писать. Но зачем придумывать проблемы там, где их нет? Действительно серьезные сокращения в 2020 году намечаются главным образом среди госслужащих, об этом объявлено заранее, деньги на «белые» выходные пособия выделены, и работу эти люди, скорее всего, найдут быстро: бизнес ценит налаженные связи с бюрократией.
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Угроза занятости граждан России, безусловно, существует – вернее даже две связанные между собой угрозы. Это, во-первых, низкий уровень части претендентов (первые жертвы реформы образования уже сами стали учителями), во-вторых, неконтролируемая миграция через открытые границы с несколькими откровенно враждебными государствами – теми, откуда в 1990-е выгнали практически всех русских и ни разу не выразили никаких официальных сожалений по этому поводу. Об этом надо писать, надо добиваться визового режима со странами Средней Азии, надо прекращать контрабанду через Казахстан – но СМИ этого практически не делают, словно нарочно оставляя мигрантскую повестку радикальной оппозиции.
«Раскачивать лодку», которая явно плывет в направлении непроходимых порогов, вполне допустимо. Но делать это надо для того, чтобы развернуться, а не чтобы пойти на дно.