Как СМИ с помощью ярких заголовков сеют панику в РФ

21 октября 2019 года против России была совершена очередная информационная диверсия. Одно прекрасное издание поставило слишком яркий заголовок, остальные потянулись его перепечатывать, не вдумываясь в смысл. И темой дня вдруг стали грядущие массовые сокращения рабочих мест в стране.

Мастерство заголовка

Заголовок оригинала: «Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения».

Содержание оригинала: «Большинство компаний позитивно оценивают перспективы 2020 года. 62% прогнозируют рост численности персонала, о возможных сокращениях заявили 9% опрошенных».

Яндекс.Новости: на момент написания текста 158 сообщений, 5 статей.

Несколько заголовков из этого прекрасного набора:

«Россия на пороге безработицы невиданного масштаба» (хорошо, что у нас есть «Свободная пресса» для таких заголовков)

«Работодатели сообщают о сокращениях, минтруда не видит повода для опасения»

«Количество увольнений будет расти: эксперт об опросе HeadHunter»

«В 2020 году российские компании проведут массовые сокращения»

«На выход. Каждая десятая компания готовит сокращения в 2020 году»

«В 2020 году Россию ждут массовые увольнения»

Адекватных заголовков – примерно одна десятая.

А был ли мальчик?

Что же случилось на самом деле? В невидимом миру исследовании HeadHunter, на которое ссылаются «Известия», говорится, что в 2020 году 2% компаний точно сократят персонал, 7% скорее сократят, 19% точно будут увеличивать число рабочих мест, 43% скорее увеличат. То есть ситуация на рынке труда – комфортная для сотрудника, более того, впервые с 2008 года мы приходим к ситуации «рынка соискателя». Не то чтобы это было очень хорошо – дефицит кандидатов намечается не из-за роста производства, а из-за демографических проблем, у нас просто мало молодежи (правда, через 10 лет ситуация изменится на противоположную, бэби-бум нулевых скажет свое веское слово). Автоматизация, роботизация идет настолько медленно, что скорее не идет совсем – и это тоже препятствует «высвобождению персонала», то есть массовым увольнениям, которыми там так весело грозят.

Напомним, что в декабре 2018 года та же самая дама, которая дала алармистский заголовок в «Известиях», спрогнозировала России 230 тысяч уволенных за I квартал 2019 года

Формально лжи в этом не было – в России, как и в любой другой стране, безусловно, за квартал меняют работу более 0,3% трудящихся. К тому же в России ввиду особенностей климата первый квартал любого года – всегда самый «проседающий» по числу официально занятых, и «предсказать» сокращение рабочих мест несложно: на зиму приостанавливаются многие сезонные работы. Точно так же в апреле-мае число рабочих мест всегда заметно растет, но новости об этом не публикуются или не имеют читателей.

13 компаний и вся Россия

Понятно, что аналитический текст о состоянии рынка труда, о сезонных перепадах, о перспективах той или иной отрасли не наберет «кликов» и «лайков» ни в «Дзене», ни в «Гугле», ни в соцсетях, ни напрямую на сайте СМИ. Но подогревать негатив в обществе лживыми по сути своей заголовками – это чрезвычайно безответственный подход к профессии.

Давайте попробуем без эмоций разобраться в том, кто кого и как будет увольнять.

Итак, 2% опрошенных «ХедХантером» компаний точно сократят персонал. Списка этих компаний у нас нет, но известно, что речь идет о крупных клиентах этого рекрутингового сайта: число сотрудников у таких измеряется в тысячах, если не в десятках тысяч. А также известно, что в опросе участвовало около 150 компаний. 2% от этого числа – 3 организации. Добавим к этому 7% тех, кто скорее всего сократит, и получим еще 10 организаций. Итого 13 – чертова дюжина. Каждая одиннадцатая из неизвестного публике списка

То есть проблемы нет вообще. Это даже не буря в стакане воды. Это массовый непрофессионализм редакторов новостей плюс цинизм их руководителей. Найти негатив в России вообще не представляет проблемы: у нас неэффективная налоговая система, сервильные суды, воровская система госзакупок, потемкинские деревни на путях следования солнцеликих властителей… Обо всем этом можно и нужно писать. Но зачем придумывать проблемы там, где их нет? Действительно серьезные сокращения в 2020 году намечаются главным образом среди госслужащих, об этом объявлено заранее, деньги на «белые» выходные пособия выделены, и работу эти люди, скорее всего, найдут быстро: бизнес ценит налаженные связи с бюрократией.

* * *

Угроза занятости граждан России, безусловно, существует – вернее даже две связанные между собой угрозы. Это, во-первых, низкий уровень части претендентов (первые жертвы реформы образования уже сами стали учителями), во-вторых, неконтролируемая миграция через открытые границы с несколькими откровенно враждебными государствами – теми, откуда в 1990-е выгнали практически всех русских и ни разу не выразили никаких официальных сожалений по этому поводу. Об этом надо писать, надо добиваться визового режима со странами Средней Азии, надо прекращать контрабанду через Казахстан – но СМИ этого практически не делают, словно нарочно оставляя мигрантскую повестку радикальной оппозиции.

«Раскачивать лодку», которая явно плывет в направлении непроходимых порогов, вполне допустимо. Но делать это надо для того, чтобы развернуться, а не чтобы пойти на дно.