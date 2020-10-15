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Эксперты Центробанка России совместно с сотрудниками правоохранительных органов разработали памятку, которая поможет вычислить телефонный звонок от злоумышленников.

Прежде всего, необходимо помнить, что настоящий сотрудник финансового учреждения не будет спрашивать PIN-код, CVC-код или номер карты, а также код из SMS. Кроме того, мошенника можно распознать в абоненте, который обещает легкие деньги и не дает времени посоветоваться с близкими.

В случае такого звонка эксперты рекомендуют повесить трубку. При этом обратных звонков по номеру, с которого поступил сомнительный вызов, совершать не нужно - номер телефона банка лучше набрать вручную, пишут «Известия».

Как сообщалось, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на ближайшем заседании Совета безопасности России предложит план по ликвидации фальшивых банковских колл-центров, которые осуществляют свою деятельность из тюрем.

ФСИН планирует запросить 3 млрд рублей. Средства требуются на установку техники, которая способна генерировать помехи мобильной связи.

Самая популярная схема обмана - убедить пользователя передать злоумышленникам номер из пришедшей СМС, якобы чтобы отменить платеж или под другим подобным предлогом.