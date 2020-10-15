Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Помогающую распознать телефонных мошенников памятку разработали российские эксперты

Артем Денисов
15 октября, 2020 02:21
2 мин
телефон
Фото: pixabay.com

Эксперты Центробанка России совместно с сотрудниками правоохранительных органов разработали памятку, которая поможет вычислить телефонный звонок от злоумышленников.

Прежде всего, необходимо помнить, что настоящий сотрудник финансового учреждения не будет спрашивать PIN-код, CVC-код или номер карты, а также код из SMS. Кроме того, мошенника можно распознать в абоненте, который обещает легкие деньги и не дает времени посоветоваться с близкими.

В случае такого звонка эксперты рекомендуют повесить трубку. При этом обратных звонков по номеру, с которого поступил сомнительный вызов, совершать не нужно - номер телефона банка лучше набрать вручную, пишут «Известия».

Как сообщалось, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на ближайшем заседании Совета безопасности России предложит план по ликвидации фальшивых банковских колл-центров, которые осуществляют свою деятельность из тюрем.

ФСИН планирует запросить 3 млрд рублей. Средства требуются на установку техники, которая способна генерировать помехи мобильной связи.

Самая популярная схема обмана - убедить пользователя передать злоумышленникам номер из пришедшей СМС, якобы чтобы отменить платеж или под другим подобным предлогом.

темы
мошенники
телефон
центробанк
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!