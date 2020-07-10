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Помогавших на голосовании «волонтеров» оставили без денег в Красноярском крае

Кирилл Савушкин
10 июля, 2020 19:09
1 мин
Photo
Flickr

«Добровольцы», помогавшие на голосовании по поправкам в Конституцию РФ жалуются на невыплату обещанных денег. Без зарплаты остались сотни жителей Красноярского края.

В ходе всего многодневного голосования, «волонтеры Конституции» занимались проведением специальной викторины. Однако, к моменту завершения, когда нужда в них отпала, работодатели отключили телефоны.

Работникам викторин была обещана оплата в размере семи тысяч рублей за присутствие на участках для голосования с 25 июня по 1 июля. Разумеется, пока этих денег никто из работавших не увидел.

По сообщению «Сибирь.Реалии», договор на оказание услуг работники подписывали с «Дирекцией спортивных и социальных мероприятий и проектов», находящейся в подчинении регионального Министерства спорта. В документе работники прописаны как «активисты викторин». При этом, за день работы «активисты» получали в районе 1130 рублей.

темы
конституция
голосование
Красноярский край
1 мин