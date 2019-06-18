Помириться со своими тараканами
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Помириться со своими тараканами

Всемирный день гармонии празднуется 18 июня. Почему это важно

Гармония — один из излюбленных объектов философских исследований. У этого понятия есть свои конкретные определения в философии, эстетике и культуре; есть у неё и свой день в календаре — 18 июня — всемирный день гармонии.

Вот только «быть в гармонии с чем-либо» сложнее, чем просто быть счастливым. Для счастья, порой, не нужно многого, в то время как достижение гармонии всегда требует работы: идёт ли речь о строительстве дома, написании картины или же… приведения своих чувств в порядок.

Гармония — это…

В бытовом смысле под «гармонией» принято понимать стремление к идеальному балансу — в быту, в работе, в отношениях с близкими и друзьями. Когда, например, денег уже достаточно для комфортной, сытой и полноценной здоровой жизни всей семьи, но при этом ещё нет ни долгов, ни проблемных партнёров по бизнесу, ни алчных родственников, желающих «откусить» свою долю. Или когда работа и любимая, и денежная, и резюме украшающая. Или даже когда обои со сложным рисунком наклеены идеально, узор к узору, и «глаз радуют».

Критерии гармонии, как видим, у каждого свои, объединяет же её во всех случаях то, что она требует стараний. Она нечаянно не нагрянет, как любовь

«Международный день гармонии» — из числа так называемых «праздников-приколов». Когда вдруг хочется выпить и для этого нужен какой-то повод. Привязка его к сегодняшнему дню весьма условна — в мире 18 июня не произошло ничего такого, что можно было бы назвать «торжеством гармонии».  Да и не сохранила история и тот год, когда этот праздник был провозглашен. Возможно, таковым можно считать 1987 год, когда в более чем сотне стран мира в один день прошла международная эстафета «Бег Мира».

Организаторы этого события провозгласили его идею так: конец войнам во всём мире, дружба и взаимопонимание между людьми, какие бы идеологические, культурные и религиозные общности их не разделяли. С тех пор такие международные марафоны проходят ежегодно и регулярно, разве что масштабом поскромнее — интересному празднику явно не достаёт пиара.

В России интерес к этой спортивно-гуманитарной акции также довольно быстро угас: забеги за «мир во всём мире» у нас проводились с 2005 по 2013 год.

При чём здесь Церковь?

У Международного дня гармонии есть своя достаточно выраженная религиозная составляющая, что логично, учитывая философскую и гуманитарную основу праздника. Однако отношение Русской православной церкви к этому дню можно назвать осторожным: как такового отторжения нет, но и лишнего пиара этой даты от духовенства ждать не приходится.

Впрочем, такую позицию РПЦ можно назвать разумной, так как «впишись» вдруг Патриархия под этот праздник — упрёки и сарказм не заставят себя ждать: активисты и журналисты тут же припомнят священноначалию все недавние церковно-общественные скандалы и, в первую очередь, конфликт в Екатеринбурге вокруг строительства храма в городском парке. Гармонии там и правда сильно не хватало и даже сейчас, когда уже и власти, и сама Епархия «закрыли вопрос», каждая сторона осталась при своём.    

Но всё это никак не отменяет того факта, что гармония — одна из базовых, общих основ, на которых стоят все религии. Достижение пресловутого «мира в душе» поощряется всеми мировыми религиями, хотя их последователи именно эту важную для себя задачу решать как раз не спешат

Отсюда и имеем религиозных радикалов всех мастей и направлений — от разного рода «хоругвеносцев» громящих выставки и режущих картины с «неканоничными» сюжетами до ваххабитов, убивающих «неверных» тысячами.

Так что сегодняшний праздник — он и для них, как немой упрёк.

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