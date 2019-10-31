Пользователи Twitter высмеяли Трампа и «собаку-героя» с помощью «фотожаб»

Ранее во время своего обращения к нации американский президент упомянул о «собаке-герое», и твит стал продолжением этой истории.

Пользователи Сети обратили внимание, что картинка подверглась графической обработке, причем очень небрежной. В связи с этим в интернете появилось множество «фотожаб» на эту тему.

Трампа раскритиковали за неудачную шутку и обвинили в том, что он не сделал картинку более реалистичной. Кто-то не понимает, зачем Трамп обращает внимание на историю с собакой, особенно, учитывая всю неправдоподобность его рассказа о ликвидации аль-Багдади. Все больше людей уверены, что смерть боевика – лишь очередная выдумка США.

«Трамп, братан, это уже за гранью. Это очевидная "фотожаба», - написал один из пользователей и укорил президента в том, что над мемом можно посмеяться, а данное изображение просто не имеет смысла», - написал один из пользователей.

«Это даже не хороший результат работы в "Фотошопе, - (думает) каждый графический дизайнер в Америке прямо сейчас», - продолжают подкалывать Трампа.

Юзеры «Твиттера» сделали свои «фотожабы» на эту тему. Так они показали, что владеют фоторедактором намного лучше Трампа и его помощников.

Шутливые изображения очень разнообразны: собака награждает Трампа; Мелания смеется, стоя рядом с собакой; Трамп награждает обнаженную Меланию.

Напомним, несколько дней назад Трамп выступил с заявлением о том, что США «ликвидировали» аль-Багдади. В слова президента мало кто поверил: в этой истории много нестыковок, поэтому многие считают, что она выдумана. Не исправили положение и доказательства Пентагона, которые также оказались сомнительными. Военное ведомство выложило в Twitter видео операции, но его качество оказалось очень низким; кроме того, были затерты время и координаты места, где происходила операция.

* - Организация запрещена на территории РФ.