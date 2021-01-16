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Пользователи Twitter из США и Канады сообщают о сбоях в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Незначительное число сообщений также поступает из других стран, от российских пользователей жалоб пока не зафиксировано.

Основная часть (54%) пользователей сообщает о сбоях в работе сайта, о проблемах с приложением соцсети для iPhone (35%) и для Android (9%), пишут РИА Новости.