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Польза от ношения маски есть! Подтвердили американские врачи

Артем Денисов
12 ноября, 2020 03:17
1 мин
маска
Фото: pixabay.com

Американские врачи рассказали о пользе ношения защитных масок в период эпидемии.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, это средство защиты не только уменьшает риск заражения окружающих CIVID-19, но и защищает надевшего ее владельца. По словам экспертов, маски, прежде всего, предназначены для уменьшения выделения зараженных вирусом капель, что особенно актуально для бессимптомных больных, которые ответственны более чем за 50% случаев передачи вируса COVID-19.

Как отмечают врачи, польза от индивидуальной профилактики возрастает с увеличением числа людей, последовательно и правильно использующих защитные маски, пишут «Известия».

темы
коронавирус
врачи
маска
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