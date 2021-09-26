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Поляки задержали шестерых «проводников» через границу с Беларусью
26 сентября, 2021 11:26
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Attila Husejnow/Keystone Press Agency
Польские пограничники задержали шестерых «проводников», которые помогали мигрантам пересекать границу с Беларусью. Об этом сообщили в погранслужбе Польши.
Сообщается, что за оказание помощи нелегальным мигрантам были задержаны шесть «проводников»: трое граждан Ирака и по одному - Индии, Сирии и России.
Также за прошедшие сутки было предотвращено 259 попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы, сообщает телеграм-канал Zerkalo.
На границе с Беларусью польские пограничники «отстояли» колючую проволоку.
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