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Поляки «посылают» всех протестующих украинцев работать или воевать на Украину
14 мая, 2022 09:12
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Фото скриншот из видео tg Readovka
Поляки стали уставать от украинских беженцев, которые устраивают митинги и перфомансы в городах Польши.
Жители Польши уже не в силах терпеть хамство и безделье. Они «посылают» всех протестующих украинцев работать или воевать обратно на Украину.
На одном из таких русофобских митингов жители Польши кричат: «До дому, до работы, бандера!», сообщает телеграм-канал Readovka.
Накануне в Варшаве произошел смертельный инцидент с украинскими беженцами и поляком.
Украинские беженцы, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, до смерти забили поляка, заступившегося за девушку. Мужчина скончался на месте происшествия.
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