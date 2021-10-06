Получившая визу в Польше Кристина Тимановская пожаловалась на тяжелую жизнь после отъезда из РБ
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что ей и ее мужу стало тяжело всё время находиться под охраной в Польше. Их передвижения, включая походы в магазин и выгул собаки, согласованы.
По словам бегуньи, вначале жизнь под охраной казалась «крутой». «Сейчас я могу сказать: это тяжело», - написала Тимановская в Instagram.
В том же посте она заявила, что ценит принятые ради нее меры безопасности и будет следовать им столько, сколько необходимо.
Спортсменка рассказала, что в самом начале ей запрещали выходить из дома без крайней необходимости. Со временем ограничения ослабили, но все выходы осуществляются под охраной.
Напомним, с Тимановской связан скандал на Олимпийских играх в Токио. Она готовилась к выступлению на дистанциях 100 и 200 метров, но тренеры решили поставить ее на эстафету 400. Тимановская раскритиковала это решение, после чего ее попытались силой вернуть в Беларусь. В аэропорту она обратилась к полиции. Из-за инцидента началось расследование в отношении двух белорусских тренеров. Польша предоставила Тимановской визу - следующие ее выступления будут под флагом этой страны.